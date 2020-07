Jest szansa aby Korona spadła w Kielcach z głowy

Właśnie z tym drugim zespołem łodzianie zmierzą się w sobotę w Kielcach. Mecz śmiało określić więc można mianem piłkarskiej stypy. Dla jednych i drugich to pożegnanie piłkarskiej elity. Tak w Kielcach, jak i w Łodzi mają nadzieję, że tylko na tok. Czy tak rzeczywiście będzie, pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie łodzianie nie są bez szans aby w tym meczu zgarnąć całą pulę. Trener Korony Maciej Bartoszek zamierza bowiem wystawić w tym spotkaniu skład prawie młodzieżowy. Wojciech Stawowy, szkoleniowiec drużyny z alei Unii 2 też zamiesza zapewne w wyjściowej “jedenastce”. Naszym zdaniem w bramce, po raz drugi w tym sezonie, pojawi się Dawid Arndt. Trzeba przyznać, że w debiutanckim występie z Wisłą Płock pokazał się z dobrej strony.Ponadto przeciwko Koronie powinni rozpocząć mecz: Maciej Wolski, Carlos Moros Gracia, Maciej Dąbrowski, Adrian Klimczak (26 lipca kończy 26 lat), Pirulo, Maksymilian Rozwandowicz, Michał Trąbka (najbardziej chwalony piłkarz ŁKS w wygranym meczu z Rakowem Częstochowa), Dragoljub Srnić, Adam Ratajczyk, Jakub Wróbel (zastąpić ma pauzującego za żółte kartki Samu Corrala). Na choćby kilka minut w ekstraklasie liczą za to w Kielcach Mieszko Lorenc, Artur Sójka oraz Tomasz Górecki.

Mecz w Kielcach poprowadzi nasz eksportowy arbiter Szymon Marciniak z Płocka. Będzie to dla niego piąte w tym sezonie spotkanie z udziałem ełkaesiaków - dwa były zwycięskie(wyjazd z Cracovią i w Łodzi z Rakowem) oraz dwa przegrane (z Wisłą Krakowie i z Jagiellonią w Łodzi). W tym sezonie Szymon Marciniak był rozjemcą w 33 meczach ekstraklasy.Jego asystentami będą Tomasz Listkiewicz oraz Paweł Sokolnicki.

Po meczu w Kielcach łodzianie udadzą się na krótkie urlopy. Krótkie, bo już 27 lipca rozpoczną zgrupowanie w Grodzisku Wielkopolskim. Potrwa ono do 1 sierpnia włącznie. Dwa dni później ŁKS rozegra jedyny letni sparing. Spotka się w Warce z ekstraklasowym Rakowem Częstochowa. Od 14 do 16 sierp nia mają być rozgrywane mecze pierwszej rundy Pucharu Polski. ŁKS również stanie do rywalizacji. Za to od 28 do 30 sierpnia zaplanowano start nowego sezonu w I lidze. Nie jest jeszcze znany terminarz tej klasy rozgrywkowej. Nie może być zresztą znany, bo rozgrywki zaplecza ekstraklasy jeszcze trwają. Jak już wcześniej in formowaliśmy fani ŁKS nie mają co liczyć na wielkie transfery. W drużynie pojawić ma się, co najwyżej, dwóch lub trzech nowych piłkarzy.