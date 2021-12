Jest praca dla celników. Izba Administracji Skarbowej poszukuje pracowników

Praca w administracji skarbowej

Jakie wymagania do pracy?

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Służby Celno-Skarbowej powinny spełniać podstawowe kryteria tj. obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowana opinia. W pionie dochodzeniowo-śledczym wykształcenie wyższe będzie dodatkowym atutem.

Jakie obowiązki

Jakie wynagrodzenie?

Funkcjonariusz, który dopiero rozpoczyna swoją karierę może liczyć na uposażenie w wysokości ok. 3,6 tys. zł brutto. Ale oprócz tego przysługuje mu wiele benefitów. Poza uposażeniem zasadniczym i dodatkiem za stopień służbowy, funkcjonariusze po dwóch latach pracy otrzymują dodatek za każdy rok służby, do wysokości 25 proc. uposażenia zasadniczego, nagrodę roczną, tzw. trzynastkę, nagrody jubileuszowe oraz pakiet szkoleń przygotowujący do pełnienia służby. Oprócz tego mogą liczyć na dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny.