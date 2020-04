Jest pozwolenie na budowę tunelu pod Łodzią [ZDJĘCIA]

Na placu pomiędzy rozebraną niedawno halą Resursy a drewnianym kościółkiem Najświętszego Zbawiciela powstanie komora startowa dla mniejszej maszyny TBM (Tunel Boring Machine). Obecnie trwa tam utwardzanie terenu pod dostawę sprzętu oraz prace przygotowawcze i zabezpieczające.

Komora startowa to miejsce, w którym tarcza TBM rozpocznie swoją pracę. Po zmontowaniu maszyna zostanie wpuszczona do wykopanej w ziemi komory. Z niej ruszy drążąc tunel w kierunku ulicy Stolarskiej z prędkością około 15 metrów na dzień. Tarcza nie tylko będzie wybierać ziemię z trasy tunelu, ale od razu także ma go betonować. Urządzenie jest swego rodzaju kombajnem budowlanym, który jednocześnie drąży tunel, transportuje urobek na zewnątrz wykopu oraz zakłada zbrojenia zalewając je płynnym betonem.

Prace prowadzone są także na placu pomiędzy ulicami Odolanowską i Stolarską. Powstaje tam komora startowa, z której ruszy większa maszyna TBM. Będzie się ona posuwać z prędkością około 10 metrów na dzień w kierunku ulicy Drewnowskiej, a docelowo dotrze do Łodzi Fabrycznej drążąc tunel pod ul. Karskiego, Gdańską, Zachodnią, Piotrkowską, Sienkiewicza i Kilińskiego. Tunel ma być dwutorowy, a podczas jego drążenia wykonawca ma cały czas na bieżąco monitorować stan budynków na powierzchni.

Obecnie prace przy ul. Odolanowskiej skupiają się na przygotowaniu węzła betoniarskiego i kontynuacji robót zabezpieczających. Składowane są tam także kontenery i silosy.

Rozpoczęcie prac przy tunelu zapowiadane jest na tegoroczne lato. Oznacza to, że budowa ruszy z prawie rocznym opóźnieniem. Tunel powinien być gotowy pod koniec 2022 roku.