Jest pomysł na parking dla łodzian i turystów! Łódzkie zoo chce wydzierżawić teren przy ul. Krakowskiej i przeznaczyć go na parking

Spółka Miejski Ogród Zoologiczny chce wydzierżawić teren przy ul. Krakowskiej 5 i 7 z przeznaczeniem na płatny parking. Łączna powierzchnia wynosi prawie 2 tys. m kw, pomieściłoby się na niej 50 - 60 aut. Obie działki zostałyby wydzierżawione na 15 lat. Projekt uchwały w tej sprawie został już przygotowany. Przypomnijmy, że głównym miejscem do pozostawienia auta będzie parking przy Sport Arenie, który pomieści ok. 500 pojazdów. Przyjezdni będą mogli też korzystać z parkingu Aquaparku Fala, przewidziano tu 200 miejsc, będą one prawdopodobnie płatne.

Po otwarciu Orientarium zwiedzający nie będą już mogli parkować w alei przy zoo. Parking na 130 miejsc będzie udostępniany tylko gościom centrum konferencyjnego, które będzie działać w Orientarium.