Jest pół miliarda na remonty ulic w Łodzi. Jakie to będą ulice? Kierowcy wreszcie powinni odczuć poprawę

Kierowcy jeżdżący po Łodzi powinni wkrótce odczuć poprawę stanu łódzkich ulic. Miasto znalazło dodatkowe pieniądze na remonty najbardziej zniszczonych nawierzchni. Ekstra środki, które zostały przeznaczone na łódzkie ulic to aż 105 mln złotych. Dzięki temu oprócz zaplanowanych już wcześniej na ten rok modernizacji, nowy asfalt zyska kolejne kilkadziesiąt dróg. Na wszystkie przebudowy, realizację unijnych projektów oraz remonty i naprawy dróg w budżecie miasta zaplanowano w tym roku prawie pół miliarda złotych. W ramach dodatkowych środków finansowych przesuniętych w budżecie Łodzi przez Radę Miejską wyremontowanych zostanie kolejnych 12 ulic.

W tym tygodniu ogłoszony został pierwszy przetarg na remonty sześciu ulic w ramach dodatkowej puli środków. Miasto na pierwszy ogień rzuciło przeprowadzenie całkowitej wymiany nawierzchni następujących ulic: al. Politechniki na odcinku od posesji nr 5 do ul. Wróblewskiego (obydwie jezdnie), ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Radwańskiej do al. Mickiewicza (jezdnia wschodnia), ul. Łąkowej na odcinku od ul. Kopernika do al. Mickiewicza (jezdnia zachodnia), ul. Przędzalnianej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do al. Śmigłego - Rydza, ul. Tatrzańskiej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Milionowej, całej nawierzchni ronda na skrzyżowaniu ulic Lodowej i Dąbrowskiego. Zainteresowane firmy mają czas do 4 kwietnia na złożenie ofert na wykonanie tych prac.