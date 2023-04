Jest kolejny wniosek o zgodę na lex deweloper w Łodzi. Przed laty mieścił się tam kultowy bar Oaza. Zobacz co będzie teraz WIZUALIZACJE

LEX DEWELOPER NIEOPODAL DWORCA ŁÓDŹ FABRYCZNA

CZY PRÓCZ KAMIENICY POWSTANIE NOWA WERSJA BARU OAZA?

Teraz właściciel terenu złożył w Urzędzie Miasta Łodzi wniosek o zgodę na lokalizację inwestycji na mocy specustawy lex deweloper. Według wniosku w nowym budynku miałoby się znaleźć od 60 do 85 mieszkań, na kondygnacji podziemnej zaplanowano garaż, na usługi przeznaczono około 500 metrów kwadratowych w parterze budynku, który w różnych częściach miałby liczyć od jednej do sześciu kondygnacji. We wniosku podano przykładową działalność usługową jako gastronomiczną, co typowe dla takiej dokumentacji nie jest, a może oznaczać chęć odtworzenia popularnego baru.