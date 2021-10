Jest 9,4 mln zł na najdroższy lek świata dla Zosi Bigos z Tomaszowa! Niezwykły wyczyn ludzi dobrej woli w zaledwie 3 miesiące

Zosia urodziła się 30 kwietnia i początkowo nic nie wskazywało, że dotknie ją taka choroba. Dopiero po 10 dniach rodzice zauważyli niepokojące objawy, które zaczęli konsultować z lekarzami, po miesiącu trafili do Łodzi, gdzie usłyszeli wstępną diagnozę i rozpoczęli szczegółowe badania. Na ostateczną diagnozę musieli poczekać do 22 lipca, kiedy to lekarze potwierdzili, że Zosia choruje na SMA typu 1 - najcięższą postać choroby. Jeszcze kilka lat temu niemal pewny był wyrok śmierci, ale ostatnie osiągnięcia medycyny dały nadzieję na wyleczenie maleństwa. Tomaszowianka już kolejnego dnia otrzymała refundowany lek w postaci zastrzyku w kręgosłup, którego zadaniem jest zatrzymanie postępów choroby i, który, niestety trzeba podawać do końca życia. Dlatego największą nadzieję na całkowite zatrzymanie SMA dała rodzicom jednorazowa terapia genowa, nazywana najdroższym lekiem świata. Nadzieja, która kosztuje 9 milionów złotych...