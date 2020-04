Jemy w Domu Burger Fest – rusza wielki festiwal burgerów na wynos! Pierwszy łódzki internetowy festiwal burgerów!

Pierwszy łódzki internetowy festiwal burgerów! Od 20 do 26 kwietnia będzie można zamówić i w domowym zaciszu spróbować street foodowych dań w wyjątkowych odsłonach. Wszystko w myśl akcji #zostańwdomu i #wspierajgastro!

Pandemia koronawirusa mocno uderzyła w lokalną branżę gastronomiczną. Chcąc wspierać restauracje w czasie kryzysu, Łódzkie Centrum Wydarzeń, Jemy w Łodzi i Glodny.pl ogłaszają pierwszy łódzki internetowy festiwal burgerów! Trwający od 20 do 26 kwietnia Jemy w Domu Burger Fest to okazja, by w domowym zaciszu spróbować street foodu w wyjątkowych odsłonach. Wszystko w myśl akcji #zostańwdomu i #wspierajgastro! - Gastronomia potrzebuje nas jak nigdy wcześniej. Z myślą o lokalnych restauratorach oraz smakoszach, Jemy w Łodzi rozpoczyna pierwszy łódzki internetowy festiwal burgerów. Jemy w Domu Burger Fest, organizowany we współpracy z serwisem Głodny.pl oraz Łódzkim Centrum Wydarzeń to odpowiedź portalu na akcje #zostańwdomu oraz #wspierajgastro. – Festiwal powstał jako pomysł na zachęcenie łodzian do zamawiania dań na wynos, a w efekcie pomoc dla lokali gastronomicznych – mówi Agata Zarębska, organizatorka festiwalu.

Impreza będzie trwać od 20 do 26 kwietnia, a uwaga festiwalowiczów skupiona będzie na burgerze – zarówno w klasycznym, jak i alternatywnym wydaniu. Puszysta bułka, soczysty kotlet, warzywa, dodatki i obowiązkowe sosy… amerykański klasyk to danie pozornie proste, a jednak potrafi mieć wiele oblicz. Mięsne, rybne, wegańskie, ale także śniadaniowe, deserowe oraz w wersji fit: stawiamy na burgerową różnorodność.

– Pragniemy, by łodzianie zobaczyli burgera z wielu stron! Kto powiedział, że zawsze musi być na słono, a do jego stworzenia potrzebna jest bułka? – mówi Izabella Borowska z Jemy w Łodzi. Jedyna zasada, to stały koszt dania, czyli 25 zł + koszt dostawy według cennika restauracji. Do festiwalu dołączyć mogą zarówno klasyczne burgerownie, jak i lokale serwujące inny rodzaj dań.

Festiwalowi będą towarzyszyły imprezy dodatkowe, oczywiście również w wersji online, jak chociażby kulinarne warsztaty prowadzone przez łódzkich kucharzy o domowym przygotowaniu burgerów czy konkurs fotograficzny „Burger w kwarantannie”. Udział w imprezie jest bezpłatny dla wszystkich lokali,a partnerstwo z portalem Głodny.pl umożliwia bezkontaktowe dostawy z płatnością online. Zapisy właśnie ruszają - wszystkie informacje dostępne będą od 7 kwietnia na stronie jemywlodzi.pl.

- Łódzkie Centrum Wydarzeń w tym trudnym dla wszystkich okresie doskonale zdaje sobie sprawę, że większość osób poszukuje różnego rodzaju aktywności i ciekawych inicjatyw w internecie. Dlatego ten pomysł to doskonały przykład na to, że „on- line” możemy, również poradzić sobie z takim pomysłem jak Festiwal kulinarny. Zachęcamy do zamawiania i czynnego udziału w działaniach dodatkowych jak konkurs czy warsztaty. Mam nadzieję, że wpłynie to również na większą liczbę zamówień w restauracjach, które zdecydują się na udział. Nie dajmy się i razem wspierajmy łódzkie gastro przy okazji świetnie się przy tym bawiąc, oczywiście w domach – mówi Piotr Kurzawa z-ca dyrektora Łódzkiego centrum Wydarzeń.

Jedzenie wolimy zamawiać lub brać na wynos