Jemy w Domu Burger Fest. Pierwszy łódzki internetowy festiwal burgerów już w poniedziałek 20.04.2020! Lista lokali i dań

W festiwalu wezmą udział 32 restauracje, każda z nich przygotuje burgera w stałej cenie 25 zł. Dania będzie można zamawiać wszystkimi dostępnymi kanałami: za pośrednictwem serwisu zamówień online Glodny.pl, telefonicznie, mailowo czy za pomocą innych stron (przy każdej propozycji zostaną podane możliwości do wyboru). Poza daniami, na miłośników dobrego jedzenia będą czekały też dodatkowe atrakcje, oczywiście wszystkie dostępne bez wychodzenia z domu. Studio kulinarne Book&Cook udostępni film o przygotowaniu burgera we własnej kuchni, restauracja Centralna Gastromachina i szef kuchni firmy Farutex zdradzą tajniki smażenia mięsa, a Joanna Banad, autorka projektu Posypane, nagra podcast o wypieku bułek. – Przygotowujemy specjalne atrakcje dla gości: vouchery na bezpłatne burgery, kupony zniżkowe, godziny z bezpłatną dostawą – mówi Mateusz Spurtacz z serwisu Glodny.pl.



Lista festiwalowych burgerów:

1. Agrafka

Burger Bardzo Serrrowy w bułce maślanej z sezonowaną wołowiną, serem panierowanym, sosem serowy z czerwonym pieprzem, warzywami w tempurze (cukinia, marchewka, fasolka szparagowa), pomidorem, ogórkiem konserwowym i szczypiorkiem.

Możliwość zamiany wołowiny na wegetariański kotlet z czerwonej fasoli.

Zamówienia: telefonicznie, Glodny.pl, Glovo

2. Bałucki Burger

Burger Curry w bułce pszennej z curry z kurczaka, sałatą lodową, rzodkiewką i świeżym ogórkiem

Zamówienia: www.baluckiburger.pl

3. Boogie Burger (Ptak Outlet Rzgów)

Hiszpańska Corrida z wołowiną doprawioną curry i whisky, pikantną salsą pomidorową, nachosami serowymi, karmelizowaną pomarańczą, roszponką, papryczkami jalapeno i sosem mango-curry.

Możliwość zamiany wołowiny na grillowany ser halloumi.

Zamówienia: telefonicznie (płatność tylko gotówką), pyszne.pl

4. Breadnia

Burger w bułce z sezamem i czarnuszką, wołowiną, grillowanymi szparagami, mozzarellą, pomidorem i bazyliowym sosem Aïoli.

Wegański burger w bułce z sezamem i czarnuszką, falafelami, grillowanymi szparagami, wegańskim serem i pomidorem

Zamówienia: telefonicznie, Glodny.pl, UberEats

5. Browar Księży Młyn

Burger Wege w bułce pszennej z falafelami, sosem z pieczonych warzyw, sałatą, pomidorem i rzodkiewką.

Zamówienia: www.browarksiezymlyn.pl

6. Centralna Gastromachina

Burger w bułce maślanej z mielonym antrykotem, krewetkami w panko, dżemem z wędzonego ananasa z dodatkiem Krwawej Peachy i orzeszkami ziemnymi prażonymi w orientalnych przyprawach.

Zamówienia: telefonicznie, gastromachina.pl

7. Cochise

Burger Ser Gio w bułce pszennej z wołowiną, czerwoną kapustą, mac&cheese, chorizo i złotym sosem możliwość zamiany na kotlet wegetariański z grillowanych warzyw

Zamówienia: telefonicznie, www.cochisefood.pl

8. DaVella

BURGER CON PEPE ARROSTITO w bułce pszennej z wołowiną, Cime di Rapa, serem Pecorino oraz sosem śmietanowym z palonym pieprzem, winem i Grana Padano. Burger podawany z ziemniaczkami opiekanymi

Zamówienia: telefonicznie, Pizza Portal, Pyszne.pl

9. DOKI

BURGER CHICKEN ORIENT EXPRESS w bułce brioche ze stekiem z udka kurczaka w orientalnej marynacie, sałatką z mango, marchwi, czerwonej cebuli i szczypiorku, grillowaną sałatą pak choi i sosem orientalnym.

Możliwość zamiany na panierowany stek z selera

Zamówienia: telefonicznie. Koszt dowozu 5 zł do 5 km. + 1 zł za każdy kolejny kilometr.

10. Drukarnia

Gruby Kot w bułce pszennej z sezamem własnego wypieku z wołowiną, pieczarkami, krążkami cebulowymi, guacamole, pomidorem, jalapeno marynowanym, serem cheddar i sałatą. Burger podawany z frytkami.

Zamówienia: telefonicznie, UberEats

11. Dzień Dobry Caffe

Burger Wołowy by Tomek Janczewski w bułce maślanej własnego wypieku z wołowiną, panierowanym camembertem, smażonym bekonem, domowymi piklami, prażoną cebulą i sosem musztardowo-miodowym.

Możliwość wymiany na kotlet z soczewicy.

Zamówienia: telefonicznie, Facebook

12. Gargoły

Burger z Podhala w bułce pszennej z pieczonym żebrem wołowym, oscypkiem, żurawiną, rukolą i konfiturą z czerwonej cebuli.

Zamówienia: telefonicznie. Zasięg zamówienia w promieniu 5 km – przy zamówieniach od 50 PLN dostawa gratis, poniżej tej kwoty dostawa 8 zł.

13. Hamra

Habibi Burger z wołowiną, sosem tysiąca wysp, sałatą lodową, natką pietruszki, chipsami z chlebka libańskiego, grillowaną marynowaną rzepą, grillowanym peperoni, serem, marynowanymi liśćmi winogron, ogórkiem swieżym, ogórkiem dzikim, grillowanym pomidorem, grillowaną czerwoną cebulą i sosem lodowym.

Zamówienia: telefonicznie i sms, Facebook. Koszt dowozu przy 1 burgerze – 10 zł, 2 i więcej burgerów – dostawa gratis.

14. HotWok&Pot

Burger RAMEN w omlecie z jaj z makaronem, chili i szczypiorem, z dodatkiem siekanej wołowiny z piklami. Burger podawany z koktajlem Mango Lassi.

Burger VEGE MASALA w ryżowym onigirazu z tofu w indyjskich przyprawach garam masala, salsą z mango, marchewką i świeżą kolendrą. Burger podawany z koktajlem Berries Lassi.

Zamówienia: telefonicznie, hotwokpot.pl, Glodny.pl, UberEats

15. Kardamoon

Jamajka Burger w różowej bułce z pikantnym kotletem szpinakowym z orzeszkami ziemnymi, wegańskim serem, rukolą, wegańskim jajkiem, czerwoną papryką, pieczoną dynią, sosem rasta i tajemniczym składnikiem.

Zamówienia: telefonicznie, Facebook, Glodny.pl. Dowozy w własnym zakresie centrum Łodzi za free, dalsza strefa za 7zł)

16. Komediowa

Burger Błękitna Krowa w maślanej bułce z wołowiną, gorgonzolą, szpinakiem, gruszką, pesto z lubczyku i majonezem.

Możliwa zamiana wołowiny na kotleta z ciecierzycy.

Zamówienia: telefonicznie. Koszt dostawy to 8 zł w promieniu 8 km od restauracji, dalej doliczana 1 zł za każdy dodatkowy kilometr. Minimalna kwota zamówienia z dowozem to 40 zł.

17. Las Tablas

Tapa Burger z krewetkami, chorizo, kalmarami, pomidorem, sałatą, czerwoną cebulą, serem Mimollette i sosem mayo-whisky.

Możliwość zamówienia bez chorizo.

Zamówienia: telefonicznie, Facebook

18. Latające Gary

Papaj w czarnej bułce pszennej z wegańskim kotletem buraczano-jaglanym, marynowanym tofu, wegańskim cheddar, chutney z czerwonej cebuli, piklami, grillowaną papryką, musztarda, domowym sos BBQ i miksem sałat.

Zamówienia: Glodny.pl (dowóz), telefonicznie (odbiór własny)

19. Mangal

Acılı burger w bułce pszennej z sezamem własnego wypieku z kotletem z mięsa wołowo - baraniego z chilli, serem cheddar, grillowaną papryką, świeżym pomidorem, cebulą i ostrym na bazie sambalu. Burger serwowany z frytkami stekowymi w przyprawach.

Zamówienia: telefonicznie, Facebook, Instagram, w lokalu.

20. Mare e Monti

PANINO TARTARUGA w panino tartaruga (bułce imitującej skorupę żółwia) z wołowiną zaprawianą winnym sosem, pesto bazyliowym, serem pecorino, orzeszkami pini, beszamelem z dodatkiem pasty kalabryjskiej n’duja, pędami młodej rzepy i pomidorem konfitowanym.

Zamówienia: telefonicznie

21. Pawilon

PAWILONOWY RUSTYK z maślanej bułce z wołowiną, chutney z cebuli, majonezem z boczku, serem pleśniowym, chrupiącym bekon, sałatą, siankiem z pora, ogórkiem małosolnym i chipsem z ziemniaka.

Możliwość zamiany na kotlet wegetariański z ciecierzycy, chrupiący jarmuż oraz majonez z suszonych pomidorów

Zamówienia: telefonicznie, www.klubokawiarniapawilon.pl

22. Pittu Pittu

Burger z wołowiną, mięsem z żeberek w glazurze BBQ, boczkiem, cebulą, pomidorem, sałatą, roszponką, sosem martino i sosem mayo.

Zamówienia: telefonicznie, Glodny.pl, Pyszne.pl i Pizza Portal