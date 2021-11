Jechała nieodśnieżonym samochodem. Jak się to skończyło?

-Policjanci próbowali zwrócić jej uwagę, by zatrzymała się do kontroli, używając sygnałów świetlnych - opowiada mł. asp. Jadwiga Czyż z łódzkiej drogówki. - Jednak ona prawdopodobnie tego w ogóle nie widziała, bo miała całe lusterka w śniegu.

Policjanci dogonili ją i dopiero wtedy, gdy jechali z nią równolegle - zostali zauważeni. Wtedy kobieta zatrzymała się. Była szczerze zdziwiona. Tłumaczyła, że nie miała czasu odśnieżyć, nie zdążyła itp. Wszystko to na nic. Policjanci ukarali ją mandatem za to, że prowadziła samochód nieprzygotowany odpowiednio do jazdy - w warunkach uniemożliwiających dobrą widoczność.