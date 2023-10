Jarosław Kaczyński przyjechał do Łodzi. Wziął udział w konwencji wojewódzkiej PiS. ZDJĘCIA

W Parlamencie Europejskim toczy się debata o pakcie migracyjnym – mówił prezes PiS. - Jest ona bardzo ważna dla naszego kraju. W kampanii wyborczej mówimy o różnych sprawach. Począwszy o tych związanych z bezpieczeństwem, szeroko rozumianą polityką społeczną, kulturalną, sportową. Ale jest sprawa. którą jeśli by została załatwiono wbrew naszym intencjom, a także większości społeczeństwa, to zmieniłaby nasze życie. I nie zmieniłaby go na lepsze. To właśnie sprawa relokacji, przymusowego sprowadzania do poszczególnych państw Unii Europejskiej nielegalnych emigrantów. Nie chodzi o ludzi, którzy przyjeżdżają tu pracować, mają odpowiednie dokumenty. Nie chodzi też o tych co uciekają przed rzeczywistymi niebezpieczeństwami, w tym wojną. Tu chodzi o tych, którzy nielegalnie chcą przedostać się do Europy szukając tu lepszego, a przede wszystkim łatwego miejsca do życia. 60 procent z tych, którzy osiedli w Niemczech nie pracuje. Gdyby tylko o to chodziło to też byłoby trudno, bo tych ludzi należałoby utrzymywać. Ale jest jeszcze coś dużo dalej idącego. Oni bardzo zakłócają bezpieczeństwo i porządek w poszczególnych państwach. Począwszy od tych, którzy przyjeżdżają tu, by prowadzić działalność terrorystyczną, choć ich jest mniejszość. Ale są i tacy. Nie trzeba wielu ludzi, by dokonać bardzo groźnego ataku terrorystycznego. Po takich, którzy używając języka potocznego, rozrabiają