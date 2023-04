Jarmark Wielkanocny 2023 w Łodzi. Dlaczego w Wielkanoc budki zamknięte? - pyta łodzianka

Rzeczywiście organizator jarmarku (UMŁ) nie zapowiedział świątecznej przerwy w jego funkcjonowaniu.

- Jarmark startuje od 24 marca do 18 kwietnia i jest otwarty w dni powszednie w godzinach od 11 do 19. W sobotę i w niedzielę, funkcjonowanie jarmarku jest przedłużone o godzinę – czynny jest do 20 - znaleźliśmy w komunikatach nadesłanych przez biuro prasowe UMŁ.