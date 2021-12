Pilnujący jarmarku bożonarodzeniowego ochroniarz usłyszał podejrzane głosy i na miejsce wezwał policje. Jeden z mężczyzn był już w środku, drugi pilnował na zewnątrz. Obaj zostali złapani na gorącym uczynku. To łodzianie w wieku 39-41 lat. usłyszeli już zarzuty usiłowania kradzieży, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Czynności prowadzili śledczy z I komisariatu Policji.