Jakie narody Polacy lubią najbardziej, a jakie najmniej?

Jakie narody darzymy sympatią, a które lubimy najmniej? Z analizy CBOS wynika, że Polacy z reguły najbardziej lubią te narody, które stanowią dla nas pozytywny punkt odniesienia. Co nastraja optymistycznie - częściej deklarujemy do innych sympatię niż antypatię. Materiał opracowany na podstawie komunikatu z badań CBOS „Stosunek do innych narodów” z marca 2020.

