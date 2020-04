OFF/ON czyli tegoroczny festiwal OFF-Północna w wersji online

OFF-Północna w tym roku odbędzie się w wersji online.Od 17 kwietnia, a więc od dnia, kiedy rozpocząć się miała czwarta edycja festiwalu Teatr Muzyczny zaprosi fanów repertuaru z nurtu off do podróży w czasie. W ramach OFF Północna Online będzie można zobaczyć znakomite spektakl...