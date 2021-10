Jaka zima nas czeka w sezonie 2021-2022? Są pierwsze prognozy ZDJĘCIA

Z prognozą – na podstawie danych z portalu AccuWeather – pospieszyli właśnie Poddębicko-Łęczyccy Łowcy Burz zastrzegając przy tym, że do podobnych długoterminowych zapowiedzi należy podchodzić z dystansem. Co zatem może czekać nas zimą w sezonie 2021-2022?

- Wygląda na to że tegoroczna zima w Polsce upłynie pod znakiem dość sprzyjającej aury z niewielką ilością opadów, choć raz na jakiś czas mogą pojawić się niże z południa Europy niosące nieco większe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Jednak prawdopodobnie na nizinach ciężko będzie o dłuższą, grubszą pokrywę śnieżną – analizują Poddębicko-Łęczyccy Łowcy Burz. - Z kolei, jeśli chodzi o temperaturę, w pierwszej części zimy będzie ona w granicach normy lub lekko powyżej, dopiero w dalszej części okresu zimowego należy się liczyć z kilkudniowymi (do tygodnia) okresami z temperaturą poniżej normy wieloletniej, co oznaczać może wtedy większe mrozy.