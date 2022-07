Jaka jest dostępność urzędów i instytucji dla osób głuchych w Łódzkiem? Powstał RAPORT przygotowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Głuchych

Co pokazał raport? Z opracowania wynika m.in., że ponad połowa instytucji publicznych w woj. łódzkim deklaruje możliwość kontaktu i skorzystania z usług podmiotu za pośrednictwem tłumacza języka migowego, a 26 procent – za pośrednictwem tłumacza online. - Oznacza to, że trochę ponad 1/4 instytucji jest dostępna dla głuchego obywatela Polski od razu, gdy on tego potrzebuje, a około połowa – po wcześniejszym, minimum 3-dniowym zgłoszeniu takiej potrzeby – analizuje FREG. - Co z pozostałymi? Z konsultacji z urzędnikami wynika, że są dwie podstawowe przyczyny braku usługi tłumaczenia PJM w instytucjach: finanse i brak doświadczeń z głuchym klientem. Jednak obie przyczyny są fałszywe – co do finansów – tylko niewielka część instytucji złożyła wniosek w programie Dostępny samorząd, a poniżej 5 procent uwzględniło w nim koszt usługi tłumaczenia migowego. Dodajmy, że koszt usługi tłumaczenia online to kilkaset zł miesięcznie. Tak niewiele, żeby zapewnić dostępność dla głuchego obywatela na stałe. Co do braku doświadczeń – to błędne koło – osoby głuche nie przychodzą do miejsc, w których nie mogą się porozumieć. Poza tym jest to po prostu mniejszość w społeczeństwie, która jednak ma prawa takie, jak większość.