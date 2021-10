Jaka będzie zima 2021/2022? Są już pierwsze prognozy IMGiW aury na tegoroczną zimę

Jaka będzie zima 2021/2022?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedstawił wstępną prognozę. A wynika z niej, że temperatura w Łodzi w listopadzie nie powinna być niższa niż w poprzednich latach (dla Łodzi średnia wynosi od 3,4 do 5,4 st. C), za to spadnie więcej deszczu, a może i sypnie śniegiem, a w nocy chwyci mróz. Zazwyczaj pada od 26,8 do 47,1 litra wody na m kw. W grudniu zarówno temperatura, jak i opady nie będą odstawać od normy, co oznaczałoby i mroźne, i śnieżne dni, ale zima nie utrzyma się długo, będą przerwy na odwilż. W styczniu temperatura ma wzrosnąć i zanosi się na obfite opady, co przy temperaturze powyżej normy, oznacza deszcz i deszcz ze śniegiem.