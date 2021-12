Jaka będzie pogoda na Boże Narodzenie i Nowy Rok? Za kilka dni rozpocznie się astronomiczna zima

A zima potrwa 90 dni - do 20 marca do godz. 16.33.

Niektóre prognozy zapowiadają, że do końca grudnia, w tym w sylwestra i Nowy Rok, za sprawą zimnego powietrza, które napłynie ze Skandynawii, temperatura spadnie do minus 4 - 5 st. C oraz ponownie poprószy śnieg. Niestety dni będą nadal pochmurne, mgliste, ponure, z mżawką, bez słońca.

Początek zimy nie powinien przynieść radykalnej zmiany w pogodzie. W styczniu wystąpi jeszcze dodatnia temperatura w ciągu dnia, nawet do 4 st. C, a dopiero w lutym być może spadnie ona w dzień poniżej zera.

- Jak dotąd nic nie wskazuje na to, by w tegoroczną zimę dotknęły nas syberyjskie mrozy. Kiedyś zdarzało się, że w okresie od końca stycznia do połowy lutego, za sprawą wyżu ze wschodu Europy, temperatura spadała do kilkunastu, a nawet ponad dwudziestu stopni C poniżej zera - mówi Zdzisław Cyganiak, obserwujący pogodę od wielu lat.