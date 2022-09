Jak wyczyścić grzejnik panelowy, aluminiowy modułowy i żeberkowy? Pamiętaj o wnętrzu kaloryfera! Zrób to przed sezonem grzewczym

Wyczyść kaloryfer przed sezonem grzewczym. Dlaczego to jest tak ważne?

Nie będziemy ukrywać – czyszczenie grzejników w środku to dość niewdzięczna praca. Wymaga poświęcenia czasu i wysiłku, a efektu i tak nie widać. Ale właśnie to, czego nie widać w tym przypadku jest naprawdę ważne. A jest to kurz i inne zanieczyszczenia, które osiadają w środku grzejnika, często przez dość długi czas. Zwykle jest to najrzadziej czyszczony element w domu. Bo o ile jeszcze przy okazji porządków przecieramy grzejnik z zewnątrz, to najczęściej jego wnętrze pomijamy. Wspomniany kurz osiada więc spokojnie, aż do sezonu grzewczego. Wtedy, wraz z ogrzanym przez kaloryfer powietrzem, zanieczyszczenia uniosą się do góry i wypełnią nasze salony, sypialnie, pokoje dziecięce i inne pomieszczenia. Część dodatkowo „przypiecze” się, zapewniając charakterystyczny zapach lekkiej spalenizny, często towarzyszący początkowi sezonu grzewczego.

Kaloryfery oczywiście warto czyścić regularnie, wtedy każde kolejne będzie łatwiejsze i mniej pracochłonne. Ale nawet jeśli cały rok nam „zleciał” bez tej czynności, to zanim kaloryfery zaczną grzać, koniecznie musimy je wyczyścić.