Jak starać się o rodzinny kapitał opiekuńczy? ZUS wypłaca pieniądze dla dzieci z województwa łódzkiego

Rodzinny kapitał opiekuńczy to dofinansowanie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, które ma od 12. do 35. miesięcy. Rodzice mogą otrzymać nawet do 12 tysięcy złotych na dziecko, wypłacane w miesięcznych transzach – po 500 zł przez dwa lata albo po 1000 zł przez rok. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a pieniądze nie są opodatkowane.

Jak złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy?

Gdzie szukać decyzji?

Jeśli świadczenie zostanie przyznane, to rodzic otrzyma informację potwierdzającą prawo do niego. Można je znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS, także wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal [email protected] Jeśli dofinansowanie nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję odmowną w takim przypadku rodzic otrzyma elektronicznie również na PUE ZUS. Od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.