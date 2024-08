Jak spędzano czas wolny w latach 30. XX wieku? Już dziś wernisaż wystawy pt. „Ostatnie lato” w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Ależ w tym roku upalnie! Nawet osy sennie latają nad paterą z owocami. Zwłaszcza wiśnie obrodziły – kosztują zaledwie kilka groszy. Podobno dojechały już pierwsze arbuzy z Zaleszczyk. Może jak ojciec będzie jechał z miasta, to przywiezie. Ach, jakie to szczęście być na letnisku, a nie w zadymionym i głośnym mieście! Do południa chodzić w jedwabnej pyjamie albo zażywać kąpieli słonecznych, po obiedzie pójść na łódki, a potem do cukierni z towarzystwem. Szkoda, że lato tak szybko mija. Ostatnie w tej dekadzie…