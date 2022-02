Jak smakuje Wietnam? Lilly Tran, znana restauratorka, ugotowała zupę pho podczas niedzielnych warsztatów w Centrum Dialogu

Uczestnicy zajęć uczyli się gotować nie tylko zupę pho, ale także sajgonki i pierożki w cieście ryżowym.

- Wybór dań był prosty: pho to najbardziej znana wietnamska zupa na całym świecie - mówi Lilly Tran. - Przygotowuje się ją ok. osiem godzin, najlepiej poświęcić na to dwa dni. Pierwszego dnia można ugotować wywar i poświecić na to 3-4 godziny, a następnego dnia gotować dalej. Tę zupę można przygotować w kilku wersjach smakowych, w zależności od upodobań kulinarnych: na kościach wołowych, wywarze warzywnym czy porcji rosołowej. Nie zawsze da się zastosować oryginalne składniki: w Wietnamie używamy ogon wołowy, w Polsce zastępujemy go kośćmi wołowymi.