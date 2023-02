Jak rozpocząć przygodę z wędkarstwem? Jaka jest liczba łowisk i składki w Polsce? ZDJĘCIA

Jak podkreśla PZW, w Polsce liczba osób aktywnie łowiących ryby wynosi od 1,5 do 2 milionów. - Tak ogromna popularność wędkarstwa nie wzięła się znikąd. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Czas spędzony nad wodą, z dala od zgiełku miasta, zatłoczonych ulic i galerii handlowych pozwala się oderwać od spraw codziennych i cudownie się wyciszyć. Oddech wyrównuje się, a bicie serca zwalnia. Spędzając chwile nad wodą w ciszy i samotności mamy wreszcie czas przemyśleć ważne sprawy. Złośliwi mówią, że to także najlepszy sposób na ucieczkę przed żoną. Jest też inne oblicze wędkowania. Polacy kochają wędkarstwo za możliwość spędzenia czasu z rodziną, przyjaciółmi lub po prostu z grupą osób podzielających wspólne pasje. Wędkowanie to także sportowe emocje wyzwalające prawdziwego ducha rywalizacji. Wbrew stereotypom łowienie to także adrenalina. Nie trzeba nawet być nad wodą, żeby wyobrazić sobie, jakie emocje towarzyszą wyciągnięciu z wody dużej ryby. Regularnie organizowane zawody wędkarskie przyciągają rocznie dziesiątki tysięcy osób, które ze sobą rywalizują. Ważnym aspektem wędkowania jest także jego koszt. To wbrew pozorom niedrogie hobby, na które może pozwolić sobie każdy z nas.