Jak oni się kochają. Finał akcji Ona i On już za dwa dni. Kto prowadzi w Łódzkiem?

- Wiele się mówi ostatnio o kryzysie związków, o tym, jak w Polsce i nie tylko przybywa singli, którzy wybierają życie w pojedynkę - mówi Bogusław Kaczmarek, pomysłodawca akcji - Wciąż jednak zdecydowana większość z nas zgadza się z tym, że we dwoje jest najlepiej. Miłość jest piękna w każdym wieku i to chcemy pokazać.

I właśnie takie są zdjęcia nadesłane do naszej akcji. Dzisiaj prezentujemy liderów głosowania w kategorii ONA I ON razem do 7 lat. ZOBACZIE JAK ONI SIĘ KOCHAJĄ