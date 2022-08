Jak odświeżyć czerstwy chleb? 9 najlepszych sposobów na wczorajszy bochenek

Czy czerstwy chleb jest zdrowy?

Aby spleśniały chleb nie wylądował w koszu, warto kupować bochenki przygotowane na zakwasie i nie przechowywać ich w plastikowych woreczkach. Dzięki temu będą dłużej świeże. Chleb na zakwasie może być dobry do jedzenia nawet przez 5 dni. Jednak, gdy zacznie twardnieć, można zrobić z niego pyszne dania z czerstwego chleba. Warto pamiętać, że chleb czerstwy nie traci wartości odżywczych. Ma taką samą ilość błonnika, co świeży chleb. Należy zwracać uwagę, czy nie pleśnieje. Ponadto wiele diet odchudzających zaleca sięganie po czerstwy chleb , który jest wolniej trawiony.

„Emily w Paryżu”. Co jedli w serialu? Croissanty, crème brûlée i tort czekoladowy

Jak odświeżyć chleb? Wypróbuj nasze sposoby

Pain perdu, czyli tosty francuskie We Francji tradycyjnie przygotowuje się pain perdu, czyli zagubiony, stracony chleb. Na świecie danie znane jako tosty francuskie. Najczęściej przygotowuje się je z czerstwej brioszki lub chałki. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć też chleba. Jest to francuska wersja chleba w jajku podawana na słodkie śniadania . Do masy mleczno-jajecznej dodaje się szczyptę cukru, startej gałki muszkatołowej, a niektóre przepisy polecają dodać odrobinę soku z pomarańczy. Można je smażyć na klarowanym maśle i podawać z miodem lub konfiturą pomarańczową.

Kuchnia włoska należy do najbardziej lubianych i najchętniej wybieranych na świecie. Za jej globalny sukces odpowiada przede wszystkim prostota i zasada bazowania na tradycyjnych, tanich składnikach.…

Kotlety z czerstwego chleba Na początku czerstwy chleb trzeba pokroić na mniejsze kawałki i namoczyć w mleku lub wodzie. Następnie można przemielić je w maszynce do mięsa, w robocie kuchennym lub rozgnieść je za pomocą dłoni. Następnie należy dodać jajko i całość wymieszać. Na tym etapie do masy chlebowej można dorzuć pokrojone warzywa np.: brokuł lub kalafior . Kotlety należy doprawić solą, pieprzem i np.: gałką muszkatołową. Następnie należy formować owalne kotlety, obtoczyć w bułce tartej i smażyć na rozgrzanym oleju. W takiej formie nawet niejadki zjedzą porcję warzyw.

Pizza z czerstwego chleba Podobnie jak w przypadku tarty z chleba, aby zrobić pizzę należy namoczyć czerstwy bochenek i ułożyć go w tortownicy, formie na tartę lub po prostu rozłożyć na blasze z papierem do pieczenia. Potem na górze można rozłożyć tradycyjne dodatki, takie jak:

Namoczony chleb należy przełożyć do formy na tartę wysmarowanej masłem. Spód chlebowy należy podpiec w piekarniku przez 10 minut w 170°C. Po tym czasie na wierzchu można ułożyć podduszone warzywa. Wśród nich sprawdza się szpinak, cukinia, papryka, czosnek, cebula i por. Następnie na wierzchu tartę z czerstwego chleba można posypać żółtym serem i zapiekać przez 8-10 minut w 180°C.

Tarta z czerstwego chleba Podobnie jak we wcześniejszych przepisach czerstwy chleb należy namoczyć w płynie z mleka i jajka. Można go doprawić takimi przyprawami jak:

Starty chleb jak bułka tarta

Okruszki chleba można traktować jako panierkę do kotletów. Wystarczy potraktować suchy chleb podobnie jak bułkę tartą. To także znakomity sposób na wysypanie boków wytrawnych ciast lub do zagęszczenia kotletów.

Pudding chlebowy

W Wielkiej Brytanii jest długa tradycja przerabiania czerstwego chleba na pudding. Pokrojone kromki chleba zalewane są miksturą z mleka, jajka, cukru waniliowego i zapiekane. Niekiedy dodaje się do niego cynamon lub wiśnie ze słoika.

Zapiekanka z chleba

Wczorajsze bułki i kromki chleba to wspaniała baza do zrobienia zapiekanek. Mogą być one zrobione w starym, niemal PRL-owskim stylu, czyli podane z pieczarkami i startym żółtym serem, skąpane w dużej ilości ketchupu. Jeśli korzystacie z wczorajszego pieczywa, warto delikatnie skropić je wodą, zanim nałoży się pozostałe dodatki.