Jak kupować jajka? Co oznaczają cyfry i litery?

Na każdym jajku w sklepie musi być umieszczony kod producenta. Wygląda to jak ciąg cyfr oraz liczb. Podaje on precyzyjnie sposób hodowania kur niosek oraz kod producenta.

Pierwsza liczba na jajku oznacza sposób hodowli. Najbardziej ekologiczne jajka mają oznaczenie "0".

Zero oznacza, że jajko pochodzi z chowu ekologicznego. Kury nie tylko są na wolnym wybiegu, ale także karmione są ekologiczną karmą bez dodatków chemicznych. Swobodnie grzebią w ziemi.

Najpopularniejsze i najtańsze są jaja z oznaczeniem "3". Trójka to chów klatkowy. Najbardziej ekonomiczny dla hodowcy. Nioski trzymane są małych klatkach, w zamkniętych pomieszczeniach, bez światłą dziennego. Kury są stłoczone tak, że nie mogą się swobodnie poruszać. By nie raniły się wzajemnie i nie wyskubywały, czasem mają obcinane dzioby.

Jajko z oznaczeniem "2" pochodzi z chowu ściółkowego. Kury niosące jaka z dwójką nie są umieszczone w klatkach, ale swobodnie przemieszczają się w zamkniętym kurniku.

Numer "1" to jaja od kur z wolnego wybiegu. Kurnik dla niosek jest otwarty - mogą go opuszczać, mają grzędy, ale karmione są paszą.

Następne symbole, to dwie litery oznaczające kraj pochodzenie. W przypadku Polski to PL. Kolejne litery oznaczają kod konkretnego producenta jaj.

Na opakowaniach jajek kurzych umieszcza się też informację o klasie ich wielkości. Oznacza to wagę jajka.

S – małe, o wadze poniżej 53g

M – średnie, 53g – 63g

L – duże, 63-73g

XL – bardzo duże, powyżej 73g

Ba bazarach można kupić jaja bez oznakowania. To legalne. Mogą sprzedawać je właściciele stad do do 50 kur.

Jajko kurze zawiera w żółtku kwasy tłuszczowe, lecytynę, cholinę, luteinę oraz witaminy. Lecytyna m.in. chroni organizm przed odkładaniem się cholesterolu. Z kolei luteina wpływa na funkcjonowaniu narządu wzroku i obniżają ryzyko wystąpienia degeneracji plamki żółtej oka.

Witaminy obecne w jajku, to głównie te rozpuszczalne w tłuszczach, czyli witaminy A, D i E, a także witaminy z grupy B. Jajo zawiera też fosfor, żelazo, selen i cynk.

Jajo surowe składa się w ponad 70 proc. z wody, 12 proc. białka, ok 10 proc. tłuszczu, a 1 proc. to składniki mineralne i witaminy. Mniej niż 1 proc. to węglowodany.