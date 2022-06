Jak karmią w szpitalach? Siostra Bożenna w ostrych słowach skomentowała posiłki: „Jak mam spojrzeć w oczy pacjentowi?” Anna Daniluk

Pielęgniarka, znana w mediach społecznościowych jako Siostra Bożenna, prowadzi na Facebooku i Instagramie popularne profile opisujące dosadnym językiem pracę i problemy służby zdrowia. Ostatnio sama trafiła do szpitala jako pacjentka. Zbulwersowana pokazała w sieci, co podano jej tam do jedzenia i napisała: „jak mam spojrzeć w oczy pacjentowi, który przez 3-4 dni nic nie jadł, a ja podaję mu na kolację kromkę chleba z galaretką, która od godziny 17 ma mu starczyć do 8 rano?” Pod jej postem o szpitalnym jedzeniu ruszyła lawina komentarzy.