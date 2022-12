Jak dbać o zdrowie psychiczne? Leczenie depresji i innych chorób umysłu jest dostępne bezpłatnie w ramach NFZ.

Zdrowie psychiczne. Co ono oznacza i dlaczego jest takie ważne?

Zdrowie to nie tylko brak chorób fizycznych, ale też dobry stan naszej psychiki. Zgodnie z definicją WHO zdrowie psychiczne to nie tylko brak zaburzeń i chorób, ale też zdolność do rozwoju, samorealizacji, nawiązywania relacji i uczestnictwa w życiu społecznym.

Niestety nie zawsze jest to możliwe. Wielu osobom zdarzają się choroby i zaburzenia psychiczne. Są one dużo częstsze, niż się wydaje. W Polsce na zaburzenia depresyjne choruje około miliona osób. W roku 2020 opieką psychiatryczną objętych było w Polsce aż 1,2 mln osób, ponad 200 tys. leczyło się z uzależnień.

Najczęstszym zaburzeniem psychicznym jest depresja, ale pojawiają się też m. in. zaburzenia lękowe uzależnienia czy schizofrenia. Wszystkie te schorzenia można i trzeba leczyć.