Jak będą czynne sklepy w sylwestra, Nowy Rok i w niedzielę. Sklepy otwarte 2 stycznia. Zakupy w sklepach Lidl, Auchan, Biedronka, Kaufland

Ostatniego dnia roku duże sieci sklepów i centra handlowe będą czynne, ale krócej niż zazwyczaj. Najszybciej zostaną zamknięte centra handlowe, np. Galeria Łódzka, M1 i Port Łódź będą czynne do godz. 16, a Pasaż Łódzki i Manufaktura do godz. 17.

Dyskonty i markety w Sylwestra

Dłużej zakupy będzie można zrobić w dyskontach, marketach i hipermarketach. Do godz. 18 czynne będą sklepy Auchan oraz Carrefour i Kaufland. O godzinę dłużej ostatnie zakupy będzie można zrobić w sklepach Lidl czy Biedronka. Sylwestrowe godziny zamknięcia sklepów Żabka mogą się różnić w zależności od lokalizacji, są to bowiem sklepy franczyzowe i to ich właściciel decyduje o tym, do której sklep będzie czynny.