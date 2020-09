Jacek Kurski o TVP. Wyższy wymiar profesjonalizmu MEMY. Kurski odpowiada RPO: TVP nigdy nie faworyzowała żadnego z kandydatów

Jacek Kurski, prezes TVP, odpowiada na wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich, który poddaje w wątpliwość rzetelność przekazu "Wiadomości" TVP z dnia 21 czerwca 2020. Chodzi o to, w jakim świetle został przedstawiony kandydat na prezydenta Andrzej Duda w czasie spotkania w Krakowie. Z kadru można było wywnioskować, że pojawiło się tam trzykrotnie więcej zwolenników Dudy niż w rzeczywistości. Co na to Kurski? Co na to internauci? Zobacz memy w galerii zdjęć.

RPO Adam Bodnar poddaje w wątpliwość jakość przekazu TVP **

RPO Adam Bodnar poddał w wątpliwość jakość przekazu TVP. Chodzi o wydanie "Wiadomości" z 21 czerwca 2020. RPO powołał się na doniesienia innych medialnych serwisów i zwrócił uwagę na kadr, który miał wprowadzić widzów w błąd. JACEK KURSKI ODPOWIADA RPO - ZOBACZ MEMY

TVP TO "NAJWIĘKSZY STOPIEŃ PROFESJONALIZMU" Zobacz galerię (21 zdjęć) Chodziło o spotkanie Andrzeja Dudy w Krakowie. Z kadru TVP wynikać mogło, że wyborców Dudy pojawiło się tam trzykrotnie więcej niż w rzeczywistości. Obywatele mają prawo do rzetelnej informacji, a nie informacji zainscenizowanej i motywowanej politycznie. Obowiązkiem publicznego nadawcy jest zapewnienie równości szans kandydatów w kampanii wyborczej. - punktował Bodnar. Jacek Kurski odpowiada RPO: "Największy stopień profesjonalizmu" **

Do sprawy odniósł się prezes TVP Jacek Kurski. W jego opinii sytuacja o której pisze RPO "nie miała miejsca".

Gorol posyła dziecko do śląskiej szkoły. Ekstremalny test godki Przywołane przez Pana doniesienia medialne oraz komentarze na portalach społecznościowych są wyłącznie subiektywnymi ocenami dziennikarzy oraz osób, które zamieszczały swoje wpisy w sprawie ww. materiału w mediach społecznościowych. - napisał w swoim oświadczeniu Jacek Kurski. Kurski tłumaczył, że wspomniany materiał nie miał na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, natomiast w kierunku medialnych doniesień o manipulacji zostały poczynione odpowiednie kroki prawne. Przy okazji Kurski ocenił jakość działania TVP. Podkreślił przy tym, że "Telewizja Polska nigdy nie faworyzowała żadnego z kandydatów na urząd Prezydenta RP". Dziennikarze i prezenterzy, w swej codziennej pracy, jak powiedział prezes TVP, zawsze starają się: "zachować największy stopień profesjonalizmu",

"zachować największy stopień staranności i rzetelności dziennikarskiej". Nowy porządek prawny, lepsza ochrona zwierząt? Wideo