Izrael otworzył granice dla turystów. Wycieczki znów możliwe od 9 stycznia 2022

Izrael jako jedno z trzech państw, oprócz Maroka i Japonii, całkowicie zamknął swoje granice dla cudzoziemców 29 listopada 2021, zaraz po wykryciu nowego wariantu omikron koronawirusa. Początkowo zamknięcie granic miało trwać tylko 2 tygodnie, ale w czwartek 9 grudnia 2021 premier Naftali Bennett ogłosił, że zakaz przylotów został przedłużony do 29 grudnia. Na początku nowego roku padła jednak optymistyczna deklaracja: granice Izraela mają się otworzyć dla turystów z niektórych państw w niedzielę 9 stycznia 2022.

Izrael zamknął granice przez omikron

Kiedy tylko zrobiło się głośno o nowym wariancie omikron koronawirusa, rząd Izraela jako pierwszy na świecie podjął radykalny krok: całkowicie zamknął granice państwa dla cudzoziemców. Zakaz miał obowiązywać od 29 listopada do 12 grudnia 2021. Niestety, ponieważ sytuacja pandemiczna nie uległa polepszeniu i nie było zgody naukowców co do potencjalnie zwiększonej śmiertelności wariantu omikron, Izrael pozostał zamknięty dla turystów dłużej. W czwartek 9 grudnia padła nowa data: kraj będzie niedostępny przynajmniej do 29 grudnia 2021.

Izrael zakończy ścisłą izolację w niedzielę 9 stycznia 2022

Dopiero w poniedziałek 3 stycznia 2022 rząd Izraela zdecydował się nieco poluźnić rygory. Według nowych deklaracji, od niedzieli 9 stycznia na teren Izraela znowu będą wpuszczani zaszczepieni lub ozdrowiali turyści z krajów znajdujących się na pomarańczowej liście ryzyka. Należy do nich także Polska.

Wycieczka do Izraela niemal niemożliwa od 1,5 roku

Jeszcze przed wykryciem wariantu omikron koronawirusa podróż do Izraela nie była łatwa. Na teren Izraela mogły wjeżdżać tylko niektóre zorganizowane wycieczki z zagranicy. Każdy ich uczestnik musiał być zaszczepiony przeciw koronawirusowi i wykonywać test PCR co 72 godziny.

Takie grupy łatwiej jest upilnować i w razie czego wdrożyć procedurę kwarantanny. Na terenie Izraela od marca 2020 r. obowiązują bardzo surowe obostrzenia przeciw koronawirusowi i władze kraju nie chciały wpuszczać na swój teren indywidualnych przybyszów, których trudniej nadzorować.

Wycieczka do Izraela: krótkie poluzowanie restrykcji po 1 listopada 2021

Ci jednak, którzy chcieli wybrać się do Izraela w pojedynkę lub z własną rodziną, a nie całą wycieczką, nie byli przepuszczani przez granicę. Sytuacja zmieniła się na krótko 1 listopada 2021. Izrael ogłosił, że od tej daty zacznie wpuszczać indywidualnych turystów, co ma dać wiatr w żagle podupadającej izraelskiej branży turystycznej.

Niestety, nowe zasady wjazdu do Izraela w praktyce nadal uniemożliwiały wstęp do tego kraju ogromnej większości chętnych, nawet w pełni zaszczepionych. W czym tkwił haczyk?

Wycieczka do Izraela, ale tylko ze świeżym szczepieniem

Listopadowe zasady, regulujące wjazd do Izraela dla turystów z zagranicy, z pozoru wyglądały dość standardowo. Trzeba było mieć ze sobą paszport i dowód szczepienia („paszport covidowy”), do tego konieczne było uzyskanie zgody na wjazd (formularz wypełnia się online i drukuje), a także wypełnienie ankiety wjazdowej (też online).

Problem polegał na tym, że rząd Izraela wprowadził dodatkową zasadę: szczepienie przeciw koronawirusowi musi być świeże. Tylko osoby zaszczepione w ciągu 6 miesięcy przed przylotem do Izraela będą uznawane za faktycznie zaszczepione i wpuszczane na teren kraju. To spory kłopot, ponieważ ogromna część populacji została zaszczepiona już dość dawno. To oznacza, że chętni na wycieczkę do Izraela muszą przyjąć trzecią dawkę szczepionki, by przyjechać do tego kraju. Podawanie trzeciej dawki szczepionki w wielu krajach dopiero zaczęło być stosowane na szerszą skalę, wiele osób nadal nie ma nawet uprawnień do przyjęcia dawki przypominającej.

Wycieczka do Izraela dużym wyzwaniem, hotelarze gorzko rozczarowani

Jak donosi Agencja Reutersa, przedstawiciele izraelskiej branży turystycznej głośno wyrażali swoje niezadowolenie ogłoszonymi w listopadzie 2021 zasadami wjazdu do kraju. Liczyli, że Izrael otworzy się wreszcie na turystów, a hotelarze i restauratorzy staną na nogi, tymczasem nowe zasady w praktyce skutecznie uniemożliwiają przybycie do Izraela większości chętnych.

W 2019 r. branża turystyczna przyniosła ponad 7 miliardów dolarów zysku gospodarce Izraela, uzyskanych od ponad 4,5 miliona turystów. Odkąd kraj został zamknięty z powodu pandemii koronawirusa, turystyka upadła niemal całkowicie. Nowe zasady wjazdu do kraju bardzo rozczarowały przedsiębiorców, liczących na odżycie ruchu turystycznego w Izraelu.

- Nowe przepisy nadal w praktyce uniemożliwiają turystom podróż do Izraela – mówi Reutersowi Yael Danieli, prezeska Stowarzyszenia Hotelarzy Izraela. – Ile osób ma ważne szczepienie, ile osób przyjęło trzecią dawkę szczepionki? Te warunki są zaporowe dla większości turystów. - To krok w dobrą stronę, ale nie liczę, że wiele zmieni – komentuje nowe zasady wjazdu do Izraela Joey Canavati, menadżer Hotelu Aleksander w Betlejem, w rozmowie z Reutersem. – A przecież nie oczekujemy wiele, chcemy tylko zacząć zarabiać choć trochę, by nie zużywać oszczędności.

Wycieczka do Izraela: co trzeba zrobić, by wjechać na teren kraju?