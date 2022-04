Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" na drugim urlopie w Egipcie (2022). Seniorzy dzielą się wrażeniami. ZDJĘCIA Małgorzata Kulka

Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" na początku kwietnia wybrali się... na krótkie wakacje do Egiptu. Para znana z telewizyjnego programu na co dzień ma teraz wiele zajęć, m. in. związanych ze spotkaniami z seniorami i promocją książki. Jak mówi Iwona, chcieli odpocząć, także od tragicznych wiadomości płynących zza wschodniej granicy. Para aktywnie włącza się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy.