Większość drużyn tej ligi, w tym czterech nowicjuszy, już rozpoczęła przygotowania do batalii o punkty. Pozostałe ruszają w najbliższych dniach.

Jutrzenka Drzewce, prowadzona przez trenera Roberta Szuberta, startuje z przygotowaniami 16 czerwca. Mecze ligowe zespół będzie rozgrywał w Lipcach Reymontowskich. Piłkarze, działacze, kibice oraz druhowie z OSP Drzewce pracowali już społecznie aby przygotować obiekt do sezonu. Na pierwszym treningu pojawić ma sie 27 piłkarzy, jednak kadra na ligę liczyć ma 22 zawodników. Na 27 czerwca i 4 lipca szkoleniowiec zaplanował sparingi wewnętrzne, natomiast na 7 lipca mecz z Andrespolią Wiśniowa Góra. Ponadto Jutrzenka spotka się ze Startem Brzeziny, Stalą Głowno oraz Zawiszą Rzgów. W Jutrzence będą zmiany kadrowe. Klub zamierza sfinalizować transfery wypożyczonych już wcześniej piłkarzy, czyli Michała Sopyłę, Mateusza Kołaczka (obaj Widok Skierniewice) oraz Norberta Kowalskiego (Start Brzeziny). Ponadto beniaminek IV ligi łódzkiej zainteresowany jest Alanem Dobrzyńskim (UKS SMS Łódź), Pawłem Maratem (Mazovia Rawa Mazowiecka), Oskarem Pokorą (Widok Skierniewice) oraz Damianem Wójcikiem (Unia Skierniewice).

Dodajmy, że Jutrzenka debiutuje w IV lidze.

- U nas praktycznie nie było przerwy w zajęciach - mówi Przemysław Gibała, trener Stali Głowno. - Trenujemy na obiektach klubowych, czyli stadionie imieniem Tomasza Szcześniaka. Z zespołu, który wywalczył awans do czwartej ligi nie odszedł żaden piłkarz. Zasili nas za to bramkarz Michał Kocemba z Laktozy Łyszkowice.

W ramach przygotowań do nowego sezonu Stal ma także rozegrać sześć meczów sparingowych. Pierwszy 24 czerwca z Olimpią Chąśno. Pozostali rywale to: GKSKsawerów, Jutrzenka Drzewce, Orzeł Nieborów, Start Brzeziny oraz Unia Czermno (płocka klasa okręgowa).

Skalnik Sulejów trenera Edwarda Cecota zaprasza natomiast w poniedziałek (15 czerwca) piłkarzy chętnych do gry w drużynie beniaminka IVligi na otwarty trening, który rozpocznie sie o godz. 15. Zajęciana obiekcie Skalnika. Kibice drużyny porządkują natomiast obiekt, na którym rozgrywane będą mecze ligowe. Warta Sieradz ma już za sobą pierwszy sparing. W minioną sobotę podopieczni trenera Piotra Morawskiego pokonali na wyjeździe UKSSMS Łódź (drużyna Centralnej Ligi Juniorów) 4:2. Grano trzy razy po 35 minut. Dwa gole dla sieradzan strzelił Przemysław Nawrocki, a po jednym Łukasz Mitek oraz Kamil Woźniak, który występował ostatnio w drużynie rezerw Warty (beniaminek klasy okręgowej). W zespole z Sieradza wystąpił Dominik Woźniak (LKSKwiatkowice). Trenują także piłkarze Czarnych Rząśnia. Jak mówi szkoleniowiec drużyny Tomasz Filipiak nie ma zmian w składzie. Pierwszy mecz sparingowy drużyna ma grać 27 czerwca z Wartą Działoszyn. Zjednoczeni Stryków wygrali natomiast z Sokołem II Aleksandrów 10:1 (5;0). Gole dla Strykowa: Kamil Cupriak 3, Stefan Potocki 2, Karol Chmielewski, Tomasz Lenart, Patryk Nouri, Joachim Pabjańczyk, Marcin Zimoń. W Zjednoczonych trenuje Michał Abramczyk z Sokoła Aleksandrów oraz Mateusz Jaworski z Warty Sieradz.

Jak już informowaliśmy, do rozgrywek IV ligi nie przystąpi Pelikan II Łowicz. Wyjaśniła się za to sytuacja z Keeza Termami Nerem Poddębice. Pomóc finansowo ma miasto oraz firma Tomadex z Aleksandrowa i dzięki temu uda się przystąpić do rywalizacji. Za wyniki zespołu odpowiadać ma Michał Lewandowski i pomagający mu Krzysztof Woźniak, członek zarządu klubu. Z Nerem rozstał się Radosław Jurkowski, który wybrał Kwiatkowice. Łukasz Marciniak oraz Bartosz Narożnik zamierzają zakończyć przygodę z ligową piłką. ą