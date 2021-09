Inwazja modliszek w Łódzkiem. Modliszki opanowują miasta. Zrób jej zdjęcie i prześlij naukowcom!

Modliszka zwyczajna (Mantis religiosa) to owad żyjący w Polsce, ale jeszcze do niedawna występował głównie w południowej części kraju. Jednak w ostatnich latach, w związku z ociepleniem klimatu, granica ich występowania wyraźnie przesunęła się na północ. W regionie łódzkim od kilku lat obserwowana jest coraz większa inwazja modliszek. To właśnie teraz, od sierpnia do października, można obserwować dorosłe owady, których długość może liczyć nawet 9 cm.

Pomóż stworzyć mapę występowania modliszek w Łódzkiem

Naukowcy Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęli prace nad stworzeniem mapy występowania modliszki w Łodzi i okolicy. Do jej przygotowania zaprosili mieszkańców, którzy często uwieczniają te piękne owady na zdjęciach i umieszczają w mediach społecznościowych.