Instytucje kultury szyją maseczki i kombinezony do walki z wirusem

Instytucje kultury przedstawiają swoje dokonania w internecie, ale w czasie, gdy nie mogą wystawiać kolejnych przedstawień na scenie, przyłączają się do wspierania walki z koronawirusem. Fachowcy z pracowni krawieckich pracowni, w porozumieniu ze specjalistami i z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa, szyją ochronne maseczki. Do akcji dołączyły już m.in. Teatr Wielki w Łodzi, Teatr Wielki - Opera Narodowa, czy Opera i Filharmonia Podlaska. Gotowy do pomocy jest również Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Łódzki Teatr Wielki przed kilkoma dniami zwrócił się o pomoc w dostarczeniu odpowiednich materiałów, które pozwolą na rozpoczęcie prac. I w ciągu trzech dni dzięki wsparciu firm i pojedynczych osób udało się uszyć pierwsze maseczki. Pracownicy Teatru nadal apelują o dostarczanie troczków do maseczek, flizelin, gumek i przyłbic ochronnych.

- Teatr to misja, a naszą teraz jest pomoc. Mamy wspaniałe, profesjonalne krawcowe. To prawdziwe artystki w swojej dziedzinie. Na co dzień realizują skomplikowane projekty kostiumologów, dziś to są maseczki i kombinezony, które przyczynią się do ochrony czyjegoś zdrowia lub życia. Ich zapał i zaangażowanie do pomocy są nieocenione. Dziękuję im za to w imieniu swoim i całego zespołu Teatru Wielkiego w Łodzi. Dziękuję również wszystkim zaangażowanym osobom i firmom, dzięki którym mamy niezbędne materiały. Dzięki państwa wsparciu przystąpiliśmy do pracy - powiedział Dariusz Stachura, dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi.