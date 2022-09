Infrastruktura sołecka na plus. W Łódzkiem rozdysponowano 2 mln zł na 20 gmin. Kto otrzymał dofinansowanie? ZDJĘCIA

Jakie pomysły zgłoszono? Sołectwo Bedlno-Parcel w gminie Bedlno planuje zakup sceny plenerowej. W gminie Dalików z powiatu poddębickiego chcą wybudować ścieżkę edukacyjną i postawić lampy hybrydowe w miejscowości Kontrewers. Sołectwo Bielice w gminie Krośniewice zyska nową wiatę, drewniane ławki, lampy solarne i elementy małej architektury. W Piekarach w powiecie łęczyckim wyremontują świetlicę wiejską. W Krobanowie w gminie Zduńska Wola powstanie zielony zakątek pod chmurką. Pełną listę gmin-beneficjentów programu znaleźć można w galerii artykułu.

- Zmieniliśmy formułę, żebyście sami zwracali się do nas ze swoimi pomysłami, bo to Wy, sołtysi macie zrobić z tych środków jak najlepszy użytek – mówił tuż przed podpisaniem umów Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. - To pewna rewolucja, jeśli chodzi o sposób zarządzania projektem. Jednak ta największa zmiana to 10-krotne zwiększenie środków przeznaczanych na ten cel. Przypomnę, że na projekty sołeckie w 2017 roku było do rozdysponowania 1 mln zł, dziś kwota, jaką Wam proponujemy to 10 mln. Cieszę się, że podoba Wam się ten program, że zgłaszacie do nas swoje projekty. Liczymy na Wasze zaangażowanie.