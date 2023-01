Inflacja dotarła też na stoki narciarskie. Gdzie zapłacimy najwięcej i o ile podrożały karnety w 2023 roku? ZDJĘCIA, INFOGRAFIKA

– PanParagon to aplikacja, której główną funkcją jest dodawanie paragonów. Na tej podstawie jesteśmy w stanie sprawdzić jak zmieniały się ceny poszczególnych produktów czy usług na przestrzeni lat. Z racji trwającego sezonu narciarskiego oraz ferii zimowych przyjrzeliśmy się cennikowi karnetów na wyciągi narciarskie w sezonie wysokim w 2021 i 2022 oraz styczniu tego roku – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. – W celu dokładniejszej analizy, ceny z 2023 roku dodatkowo zweryfikowaliśmy na oficjalnych stronach poszczególnych stoków narciarskich – dodaje.

W 2023 karnety podrożały średnio o ponad 20 procent

Jak pokazują dane z paragonów, jeszcze w sezonie wysokim 2021 roku za dwudniowy skipass płaciliśmy średnio 215 zł. W następnym roku cena za ten sam karnet wzrosła do około 226 zł. Jednak największe podwyżki za szusowanie na nartach czy snowboardzie odnotowano w tym roku. W styczniu 2023 cennik za dwa dni wjazdów na wyciągach narciarskich wynosi średnio 275 zł. Różnica względem 2021 roku to zatem 60 zł, co stanowi niemal 28 proc. wzrostu.