In vitro w Zduńskiej Woli. Miasto będzie finansowało program. Podsumowanie zbiórki podpisów z Małgorzatą Rozenek

Program In vitro w Zduńskiej Woli

Zduńska Wola będzie miała miejski program wspierania leczenie niepłodności metodą in vitro. Program In vitro w Zduńskiej Woli ma być oparty ma łódzkiej licencji i zacząć działać jeszcze tej wiosny. Decyzję władz ogłoszono na spotkaniu z Małgorzatą Rozenek, która jest wiceprzewodniczącą Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej “TAK dla in vitro”.

Małgorzata Rozenek pojawiła się w Zduńskiej Woli w poniedziałek, 23 stycznia na spotkaniu z wolontariuszami, którzy zaangażowali się z zbiórkę podpisów pod projektem ustawy o refundowaniu zabiegów in vitro. W mieście pod inicjatywą "TAK dla in vitro" podczas jednodniowej akcji podpisało się ponad 1200 osób. Ze Zduńskiej Woli do tej pory zebrano około 2 tysięcy podpisów.

Inicjatywa ustawodawcza "TAK dla in vitro" potrzebuje pod projektem ustawy zebrać 100 tys. podpisów, by złożyć ją w sejmie. Już zgromadzono odpowiednią liczbę, ale komitet zbiera dalej, by pokazać jak zainteresowanie tą sprawą jest ogromne.