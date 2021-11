Ilu mieszkańców województwa łódzkiego zbankrutowało w tym roku? Przybywa upadłości konsumenckich, ma być ich jeszcze więcej DANE

To nie jest dobry rok dla wielu mieszkańców województwa łódzkiego, a zwłaszcza dla tych 815 bankrutów, w stosunku do których sądy ogłosiły upadłość konsumencką. Ten rok zapowiada się rekordowo pod względem liczby legalnych bankructw. Wpływ na to ma m.in. pandemia koronawirusa. Dane o upadłościach konsumenckich od lat zbiera Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Okazuje się, że tylko do końca sierpnia w całym kraju sądy ogłosiły 12.198 bankructw, a w całym roku ma być ich ok. 18 tys. Miesięcznie w całym kraju legalnie bankrutuje 1,4 - 1,6 tys. osób. Czytaj dalej

Pixabay