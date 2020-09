Ile się zarabia w województwie łódzkim? Takie były wynagrodzenia w lipcu 2020 według GUS

Jak się żyje w województwie łódzkim? Na co wydajemy? Co mamy w domu? Ile samochodów? Jesteśmy zamożni czy biedni?

Jak się żyje w województwie łódzkim? Co mamy w domu? Jesteśmy zamożni czy ubodzy? Co jem, na co wydajemy? Ile mamy samochodów? Czy jesteśmy zadowoleni z życia? Łódzki Urząd Statystyczny przygotował raport o jakości życia.