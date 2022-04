Ile punktów trzeba mieć, by się dostać do topowych liceów w Łodzi?

Nabór do szkół średnich

Ile punktów trzeba mieć, by się dostać do topowych liceów?

Pierwsi kandydaci już zalogowali się w systemie elektronicznego naboru do szkół średnich, który ruszył 20 kwietnia br. Ósmoklasiści w tym roku mają czas na rejestrację do 17 maja i prawo wyboru dowolnej liczby szkół i klas w tych szkołach. Na pierwszym miejscu wpisują naturalnie tę, na której najbardziej im zależy.

Teraz uczniowie przygotowują się do egzaminów oraz starają o wysokie oceny na świadectwach, bo to właśnie wyniki w nauce przeliczane są na punkty i decydują o przyjęciu do wymarzonej szkoły. Do nich doliczane są też dodatkowo punkty za inne osiągnięcia – m.in. konkursy przedmiotowe, artystyczne, sportowe.

Specjalnie dla ósmoklasistów sprawdziliśmy, z jaką średnią liczbą punktów uczniowie dostali się do liceów. W najbardziej obleganych, cieszących się największym zainteresowaniem wśród kandydatów szkołach ta średnia punktów sięgała ponad 170 (na 200 możliwych do uzyskania). Aby dostać się do liceów nieco mniej popularnych te średnie kształtowały się na poziomie ok. 100 punktów.