Ile kosztuje najtańsza Wigilia - policzyliśmy dla 4 osób. Wydamy co najmniej 158 zł

Na rynkach i w marketach wyszukaliśmy najtańsze produkty jakie muszą się znaleźć na stole dla czterech osób w Wigilię Bożego Narodzenia. Zgodnie z tradycją jest to 12 potraw. Poszukiwania tanich składników trwały 2 godziny. Odwiedziliśmy Biedronkę, Carrefour, Auchan i Zielony Rynek.

1. Barszcz z uszkami

Najtańsza porcja mrożonych uszek z kapustą i grzybami, 750 gram kosztuje 4,99 zł. Litrowe opakowanie barszczu w kartonie – 3,89 zł. Razem 8, 88 zł.

2. Zupa grzybowa

Mała torebka suszonych podgrzybków – 25 g – 8,29 zł, ale lepiej opłaca się kupić podgrzybki mrożone – 25 zł/kg. Kupujemy ćwierć kilograma – 6,25 zł, do tego włoszczyzna na wywar – 4 zł i śmietana do zaprawienia – 2, 50 zł. Razem – 12,75 zł.

3. Pierogi z kapustą i grzybami

Kilogram najtańszych, mrożonych – 4,99 zł.

4. Kapusta z grochem

Pół kilograma grochu – 1,99 zł. Kilogram kapusty kiszonej – 5 zł. Razem 6,99 zł

5. Karp smażony

Karp patroszony 25 zł/kg. Najmniejsze są po 2 kg. Razem 50 zł.

6. Ryba po grecku

Karp – z poprzedniej pozycji Warzywa z wywaru na zupę grzybową. Razem 0 zł.

7. Śledź w śmietanie lub oleju

Dwie paczki matiasów, po 250 g. Paczka 4,19 zł. Razem 8,38 zł.

8. Kluski z makiem

Najtańszy makaron – 250 g znaleźliśmy za 1,99 zł. Masa makowa – 850 g – 6,98 zł. Wystarczy połowa opakowania, reszta zostanie wykorzystana do kutii. Razem 5,48 zł.

9. Makowiec

Najtańszy, gotowy, półkilogramowy kosztuje 12,99 zł.

10. Piernik

Można kupić gotową mieszankę piernikową. Wystarczy dodać wodę i olej. Paczka 850 g kosztuje 7,98 zł.

11. Kompot z suszu

Gotowa mieszanka suszonych owoców kosztuje 6 zł za 250 g, lub 14,90 zł za kilogram. To drugie rozwiązanie bardziej się opłaca. A kompot można wykorzystywać przez całe święta.

12. Kutia

Pół kilograma pszenicy – 7,50 zł. Połowa opakowania masy makowej – 3,49 zł. Mały słoiczek miodu 220 g – 6,49 zł. Mix suszonych bakalii – 7,99 zł/100 g. Razem = 25,47 zł.

Całkowity koszt najtańszej, tradycyjnej Wigilii dla czterech osób kosztuje razem 158,81 zł.

.