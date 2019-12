Ile czasu codziennie marnujesz? Nie uwierzysz, co pochłania ci go najwięcej!

Wystarczyło tak niewiele, by bezdomni zmienili swoje życie

Najgorsze, co można zrobić, to ocenić książkę po okładce. Bardzo często patrzymy na ludzi przez pryzmat stereotypów, wyglądu lub tego, co nam się po prostu wydaje. Takie podejście może być niezwykle krzywdzące i - przede wszystkim - dalekie od prawdy. Podobną łatkę naklejamy, jak...