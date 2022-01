III liga. Zmiany kadrowe w Kutnie. Gracz Lechii trenuje w Stomilu

Pierwszy trening Unii Skierniewice, która zajmuje w tabeli czwarte miejsce poprowadził dotychczasowy szkoleniowiec Piotr Kocęba. Już pierwszego dnia przygotowań klub, na czele którego stoi Leszek Koźbiał podpisał kontrakt z nowym piłkarzem.To Maksymilian Kosior, który grał ostatnio w Żbiku Nasielsk (15 miejsce w grupie pierwszej IV ligi mazowieckiej).

- W zajęciach brało ponadto udział kilku młodych piłkarzy, ale to jeszcze nie pora aby podawać ich nazwiska - uważa sternik Unii. - Nie wiadomo, czy u nas zostaną.

Lechia Tomaszów Mazowiecki (piąte miejsce w tabeli) może stracić Artura Amrozińskiego, który rozpoczął we wtorek testy w pierwszoligowym Stomilu Olsztyn. Testy potrwają do soboty włącznie. Przypominamy, że jesienią strzelec 11 goli w rundzie jesiennej był już na testach w innym zespole I ligi Koronie Kielce.

W KS Kutno (ósme) miejsce już zmiany w kadrze. Na razie odejścia. Treningi z drugoligową Pogonią Siedlce rozpoczął Kamil Rokosz, który zaliczył jesienią 10 meczów ligowych w KS. Wiosną trener Dominik Tomczak nie będzie mógł skorzystać z usług Adriana Klepacza, który będzie leczył kontuzję. Z klubem rozstali się natomiast Maksymilian Boczek, który wystąpił w sześciu meczach. Piłkarz wrócił do Gwardii Koszalin, z której był wypożyczony przed sezonem. Z kolei Damian Szczepański (19 meczów ligowych i jeden gol) dostał wolną rękę w szukaniu nowego klubu. Do Kutna przyszedł przed sezonem z Pomorzanina Toruń. Argentyńczyk Brian Torrado także może szukać sobie nowego pracodawcy. On wystąpił w siedmiu spotkaniach, a wcześniej grał w Mazurze Karczew.