I liga w cieniu Puszczy! ŁKS tuż za Niepołomicami w tabeli

Postawa zespołu prowadzonego od 13 maja 2015 roku przez Tomasza Tułacza (najdłużej pracujący szkoleniowiec w I lidze) jest dużym zaskoczeniem. Tuż za ekipą z Niepołomic plasują się w tabeli łodzianie z ŁKS. Co ciekawe ełkaesiacy wygrali na swoim boisku z Puszczą 2:0 (2:0). W minioną niedzielę drużyna trenera Kazimierza Moskala błysnęła w Rzeszowie wygrywając z Resovią, która kilka dni wcześniej wyrzuciła za burtę Pucharu Polski ekstraklasową Cracovię (4:3) aż 3:0 (0:0). Była to ósma w tym sezonie ligowa wygrana zespołu z alei Unii 2 i jednocześnie druga na boisku rywala, ale także najbardziej okazała. Po raz pierwszy w tym sezonie ŁKS triumfował w I lidze różnicą trzech bramek. Na tak okazałą wygraną fani łodzian czekali od 27 sierpnia 2021 roku. Tego dnia ich ulubieńcy pokonali w Olsztynie z drugoligowy obecnie Stomil również 3:0 (2:0).

- Po niedzielnej victorii w Rzeszowie trener łodzian komplementował swoich podopiecznych. - Zagraliśmy dobre spotkanie - mówił. - W pierwszej połowie nie udało nam się znaleźć drogi do bramki rywala, ale w drugiej połowie byliśmy już skuteczniejsi. Jest to cenne oraz okazałe zwycięstwo na trudnym terenie. Resovia jest innym zespołem niż tym na początku rozgrywek, więc tym bardziej cieszą te trzy punkty, po ich dobrej serii w lidze oraz po ostatnim meczu w Pucharze Polski z Cracovią.

Dodajmy, że kibice łodzian najlepszym zawodnikiem meczu swojej drużyny wybrali, czemu trudno się dziwić, strzelca dwóch goli Pirulo. Hiszpan ma na koncie dziewięć bramek i jest wiceliderem klasyfikacji skutecznych I ligi. Wyprzedza go jedynie Kamil Biliński z Podbeskidzia Bielsko-Biała - 10. Wracając do Resovii, to zespół który leży Pirulo. W poprzednim starciu tych ekip (20 marca w Rzeszowie) także dwukrotnie pokonał bramkarza miejscowych.

Niedzielne starcie to już historia. W niedzielę (30 października) mecz nad mecze na alei Unii, czyli pierwszoligowy hit. Będzie to starcie dwóch ekip z ekstraklasową przeszłością - ŁKS kontra Arka Gdynia. Przyjezdni plasują się w ligowym rankingu na trzecim miejscu, ustępując ełkaesiakom punktem. Na wyjazdach radzą sobie całkiem nieźle, wygrali sześciokrotnie, dwa razy schodzili z boiska pokonani i ani raz mecz z ich udziałem nie kończył się podziałem punktów. W Gdyni sprawę postawiono jasno, awans do elity i tylko awans. Z Pucharu Polski drużyna trenera Ryszarda Tarasiewicza już odpadła.

Jeśli chodzi o sprawy kadrowe, to nie wiadomo, czy szkoleniowiec gospodarzy będzie mógł liczyć na Mieszko Lorenca, który zszedł z boiska podczas meczu w Rzeszowie z powodu urazu. Żaden z piłkarzy ŁKS nie musi natomiast pauzować za żółte kartki. Dodajmy, że będzie to przedostatnie starcie rundy jesiennej, na które trwa już sprzedaż biletów. Na razie jedynie w internecie. ą