Rok 2020 to rok szczególny dla widzewskiego środowiska, to rok w którym klub świętuje 110 lecie istnienia. Różnorakie imprezy rozciągnięte są na 12 miesięcy, a awans na zaplecze PKOEkstraklasy byłby wspaniałym ukoronowaniem świętowania.

Sztab szkoleniowy Widzewa na czele z trenerem Marcinem Kaczmarkiem powinien mieć komfort w przygotowaniach do rundy wiosennej. W zespole zostali wszyscy najważniejsi piłkarze. Przedłużono, czego zresztą chcieli fani, kontrakt z bramkarzem Wojciechem Pawłowskim. Przyszedł już perspektywiczny Robert Prochownik. Każdego dnia można spodziewać się kolejnych transferów. Drużyna wyjedzie aż na dwa obozy. Najpierw do Władysławowa-Cetniewa (22-31 stycznia) a następnie do tureckiej Alanyi (10-19 lutego). Pierwszy trening już 13 stycznia, a pięć dni później pierwszy mecz sparingowy. Widzew spotka się w Łodzi z Unią Janikowo.

Za to 8 stycznia(środa) kibice Widzewa pożegnają trenera Jacka Machcińskiego, który poprowadził drużynę do pierwszego w historii klubu mistrzostwa Polski. Tego dnia zmarły 22 grudnia szkoleniowiec pochowany zostanie na łódzkim Cmentarzu Doły przy ul. Smutnej. Początek uroczystości pogrzebowych o godz. 14.

Z kolei były piłkarz Widzewa Bogdan Jóźwiak został trenerem drugoligowej Legionovii Legionowo. 49-letni szkoleniowiec podpisał z tym klubem półtoraroczny kontrakt. Ostatnio sympatyczny szkoleniowiec nie prowadził żadnej drużyny. Wcześniej za to trenował Sokoła Aleksandrów Łódzki, pracował także w Lechii Tomaszów Mazowiecki, Pelikanie Łowicz oraz Warcie Sieradz. W Legionowie zastąpił trenera Serhija Zajcewa. 28 marca , czyli w 25 kolejce IIligi, Bogdan Jóźwiak zawita ze swoją drużyną na stadion Widzewa. Jesienią łodzianie triumfowali w Legionowie 2:0 (1:0). ą