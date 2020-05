Hotele do otwarcia, w remoncie lub w budowie. Inwestycje w tej branży nie ustają w Łodzi

Optymizmem może napawać jednak, że nie ustały w Łodzi hotelowe inwestycje. Na prostej drodze do otwarcia jest hotel Hapmton by Hilton, wybudowany już w kompleksie Hi Piotrkowska. W 7-piętrowym gmachu ma być 149 pokojów, trzy sale konferencyjne, siłownia i restauracja. Coraz bliżej otwarcia jest też hotel wybudowany w bezpośrednim sąsiedztwie Manufaktury, przy ul. Ogrodowej 21.

Nieprzerwanie postępuje inna ważna inwestycja - w trakcie budowy jest 5-gwiazdkowy zespół hotelowy bazujący na odnowionym pałacu Heinzla przy ul. Okólnej.

- W pałacu trwają już prace remontowe i konserwatorskie. Udało się zakończyć wymianę fundamentów oraz dachu a ostatnim elementem będzie wymiana zapadających się stropów. Jeszcze w tym roku mamy nadzieję przystąpić do prac wykończeniowych - informuje inwestor wznoszący L Hotel, jak ma nazywać się obiekt, który ma oferować także apartamenty na wodzie - domki na pobliskim stawie.