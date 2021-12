Hotel Paradise - finaliści. Nana i Łukasz szczerze o swoim uczuciu. Czy to miłość na całe życie?

- Nana od razu wyróżniała się urodą spośród innych dziewczyn. Okazało się, że oboje znamy francuski, więc bardzo szybko złapaliśmy dobry kontakt.

Połączyła nas także muzyka, gdyż lubimy podobne piosenki i zaczęliśmy je razem śpiewać - wspomina Łukasz.

"Gdy Łukasz wszedł do programu, od razu zwrócił moją uwagę i zrobił ogromne wrażenie swoją posturą. Razem z Przemkiem, ledwo zmieścili się w bramie! Ucieszyłam się, że wszedł ktoś wysoki, bo ja również jestem wysoka i zwracam uwagę na wzrost. Blondyn to nie do końca mój typ, ale mimo wszystko miał to coś. Potem okazało się, że idealnie pasujemy do siebie charakterami" - mówi Natalia.