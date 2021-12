Holenderska perła będzie rozbrzmiewać w łódzkim kościele, w czasie pasterki holenderskie organy zabrzmią po raz pierwszy

Gorące serca i wiara w dobro

O tym, że w likwidowanym kościele w Holandii są do kupienia niezwykłe organy łodzianie dowiedzieli się przypadkiem za sprawą holenderskich znajomych. O 128-letnim instrumencie, który wyszedł spod ręki jednego z najlepszych rzemieślników w XIX wiecznej Holandii mogli jednak jedynie pomarzyć. Do zakupu zabytkowego instrumentu przymierzali się biskup kościoła rzymskokatolickiego w Sao Paolo i konserwatorium paryskie. Kwota była horrendalna, ubogiej parafii nie było na nią stać.

Zaryzykowaliśmy i napisaliśmy tak od serca dlaczego marzymy o tym instrumencie, czym on będzie dla naszej parafii – wspomina Agnieszka Zdrojewska, organistka. - Poruszyliśmy takie struny, że instrument kupiliśmy za symboliczne 1 euro.

Pożegnanie i początek wielkiej przygody

18 lipca tego roku w likwidowanym kościele w Sneek w Holandii odbył się ostatni, transmitowany na żywo koncert organowy. Potem fachowcy zaczęli demontaż, pakowanie i transport instrumentu do Łodzi. To było prawdziwe wyzwane, bo instrument to 1564 piszczałki cynkowe i drewniane (najdłuższa z nich ma 286 cm) umieszczone w specjalnej, ogromnej szafie. W najwyższym miejscu organy mają 570 centymetrów. Są wykonane z różnych gatunków drewna. Po złożeniu i przygotowaniu specjalnej instrukcji, niczym w klockach lego dotarły do Łodzi. Tylko do rozpakowywania paczek zaangażowało się ponad 20 parafian. Piszczałki zajęły połowę podłogi kościoła, który mieści się w 120 -letnim budynku. Montaż zajął cztery miesiące.